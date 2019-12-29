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Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, ligin ilk yarısını 30 puanla tamamladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi. Son dakika gelişmesine göre Brezilyalı yıldız ocak ayında imzayı atacak...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:10
Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Sezona yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan , yeni bir sisteme alışabilmek için büyük çaba sarf etmişti..

Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığı, siyah-beyazlıların gol yollarındaki dengelerini bozmuş ve alınan kötü sonuçlar camiada büyük bir umutsuzluk kaplanmasına sebebiyet vermişti.

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Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı, 3. bölgede Nkoudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir gibi isimlerin olmasına karşın forvette Burak'ın yanlız kaldığını ve sakalandığı zamanlarda iyi bir alternatifi olmadığı görüşüne hakimdi.

Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren 'ta scoutlar, maliyeti düşük veya kiralanabilecek isimlere yoğunlaşmış durumda.

Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , Burak'ın yanına iyi bir golcü, Umut Nayir'e ise iyi bir alternatif arıyordu...

Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

fotomac.com.tr'de yer alan habere göre bu ismi İtalya'da bulan , Fiorentina'da istediği forma şansını bulamamasına karşın üstün yetenekleri ile bilinen Brezilyalı golcüye kancayı attı.

Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!

PEDRO, BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATACAK!

İtalyan medyasına göre siyah beyazlılar, Brezilya'da geleceğin en büyük yeteneklerinden bir olarak gösterilen Pedro'nun (Pedro Guilherme Abreu dos Santos) peşine düştü...

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