Brezilyalı yıldız ocakta imzalıyor!
Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, ligin ilk yarısını 30 puanla tamamladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi. Son dakika gelişmesine göre Brezilyalı yıldız ocak ayında imzayı atacak...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
15:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
15:10
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Sezona yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan
Beşiktaş, yeni bir sisteme alışabilmek için büyük çaba sarf etmişti..
Özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığı, siyah-beyazlıların gol yollarındaki dengelerini bozmuş ve alınan kötü sonuçlar camiada büyük bir umutsuzluk kaplanmasına sebebiyet vermişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 3. bölgede Nkoudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir gibi isimlerin olmasına karşın forvette Burak'ın yanlız kaldığını ve sakalandığı zamanlarda iyi bir alternatifi olmadığı görüşüne hakimdi.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren
Beşiktaş'ta scoutlar, maliyeti düşük veya kiralanabilecek isimlere yoğunlaşmış durumda.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen
Beşiktaş, Burak'ın yanına iyi bir golcü, Umut Nayir'e ise iyi bir alternatif arıyordu...
fotomac.com.tr'de yer alan habere göre bu ismi İtalya'da bulan
Beşiktaş, Fiorentina'da istediği forma şansını bulamamasına karşın üstün yetenekleri ile bilinen Brezilyalı golcüye kancayı attı.
PEDRO, BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATACAK!
İtalyan medyasına göre siyah beyazlılar, Brezilya'da geleceğin en büyük yeteneklerinden bir olarak gösterilen
Pedro'nun ( Pedro Guilherme Abreu dos Santos) peşine düştü...