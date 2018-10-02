Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Fenerbahçe ile ilgili olarak A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. 'TRANSFER SAHTEKARLIĞI YAPMIŞ' 'Fenerbahçe'de gitmesi gereken ilk adam Damien Comolli. Transfer sahtekarlığı yapmış! Yani kötü transfer yapmış, becerememiş. Comolli amatör bir adam değil, geçmişinde baya da profesyonelmiş.' DİKKAT ÇEKEN İFADELER 'Bir iş adamının ne derece futboldan anlamadığını, futboldan uzak olduğunu gösteriyor. Sen bu işi bilmiyorsan tavuğu kaz diye yedirirler. Konuştuğum üst düzey Fenerbahçeliler, 'Ali Koç beklediğimiz gibi çıkmadı' diyorlar. Bu kişiler oy veren kişiler. Ali Koç'un artık abilerine danışması lazım. Fenerbahçe bu abi ya. Kolay iş değil.' 'ERSUN'U GETİRMEZSEN...' 'Herkes Ersun diyor şimdi. Şimdi sen Ersun'u değil başkasını getirsen taraftar iki maç sonra yine Ersun diye bağıracaklar.' 'KİMSE F.BAHÇE'NİN BU HALE DÜŞMESİNİ...' 'Türkiye'de hiç kimse Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesini istemez. Galatasaraylılar da istemez. Kime çakacak yoksa? Gidip Başakşehir'e mi çakacak? Ben profesyonel olarak Fenerbahçe'yi isterim abi. Biz bu geminin içindeyiz.' ALİ KOÇ İÇİN BİZE SORMUŞTU' 'Rahmetli Mustafa Koç, ben ve Şansal Büyüka ile buluşup Ali Koç'u Fenerbahçe'ye yönetici yapayım mı diye danışmıştı.' 'HATA YÜZDE 10 FUTBOLCULARDA' 'Ali Koç, Comolli, Cocu, futbolcular. Hata oranında futbolcular 4. sırada. %30 Ali Koç, %30 Comolli, %30 Cocu, %10 futbolcular.'