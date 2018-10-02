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"Bu 'den bir halt olmaz"

SABAH Gazetesi Yazarı , A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" programında - karşılaşmasını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 10:10
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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

ile ilgili olarak A Spor'da yorumculuk yapan çarpıcı ifadeler kullandı.

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

"TRANSFER SAHTEKARLIĞI YAPMIŞ"

"'de gitmesi gereken ilk adam Damien Comolli. Transfer sahtekarlığı yapmış! Yani kötü transfer yapmış, becerememiş. Comolli amatör bir adam değil, geçmişinde baya da profesyonelmiş."

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

"Bir iş adamının ne derece futboldan anlamadığını, futboldan uzak olduğunu gösteriyor. Sen bu işi bilmiyorsan tavuğu kaz diye yedirirler. Konuştuğum üst düzey liler, 'Ali Koç beklediğimiz gibi çıkmadı' diyorlar. Bu kişiler oy veren kişiler. Ali Koç'un artık abilerine danışması lazım. Fenerbahçe bu abi ya. Kolay iş değil."

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

"ERSUN'U GETİRMEZSEN..."

"Herkes Ersun diyor şimdi. Şimdi sen Ersun'u değil başkasını getirsen taraftar iki maç sonra yine Ersun diye bağıracaklar."

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

"KİMSE F.BAHÇE'NİN BU HALE DÜŞMESİNİ..."

"Türkiye'de hiç kimse 'nin bu hallere düşmesini istemez. Galatasaraylılar da istemez. Kime çakacak yoksa? Gidip Başakşehir'e mi çakacak? Ben profesyonel olarak Fenerbahçe'yi isterim abi. Biz bu geminin içindeyiz."

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

ALİ KOÇ İÇİN BİZE SORMUŞTU"

"Rahmetli Mustafa Koç, ben ve Şansal Büyüka ile buluşup Ali Koç'u 'ye yönetici yapayım mı diye danışmıştı."

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"Bu 'den bir halt olmaz"
Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz

"HATA YÜZDE 10 FUTBOLCULARDA"

"Ali Koç, Comolli, Cocu, futbolcular. Hata oranında futbolcular 4. sırada. %30 Ali Koç, %30 Comolli, %30 Cocu, %10 futbolcular."

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