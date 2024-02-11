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Haberler Galeri BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı
Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:13

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta rüzgarı esiyor. Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 11 Şubat günün maç programı belli oldu. Bugün Fenerbahçe Alanyaspor maçının yayın saati, kanalı sporseverlerin gündeminde. Sarı lacivertli takım kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

11 Şubat Pazar maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün maç var mı, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u konuk edecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

11 ŞUBAT CUMA 2024 MAÇ PROGRAMI
13:30 Sivasspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

13:30 Adanaspor - Tuzlaspor (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor - Göztepe (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

16:00 Konyaspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)

16:00 Boluspor - Kocaelispor (TRT Spor)

19:00 Manisa FK - Giresunspor (TRT Spor)

19:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (beIN Sports 1)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

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