BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2024 günün maçları burada: Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

11 Şubat Pazar maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün maç var mı, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u konuk edecek.