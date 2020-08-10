Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

Burak Yılmaz ile Galatasaray'da oynarken takım arkadaşı olan Chedjou, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini yorumlayan Chedjou, yıldız golcünün bilinmeyenlerini anlatırken birçok anısından da bahsetti.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
12:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
12:42
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Kendisine Burak ile ilgili sorulan soruları içtenlikle yanıtlayan yıldız savunmacı, milli golcümüzü öve öve bitiremedi.
İşte o açıklamalar;
- Burak Yılmaz ile ilk temasını nasıldı?
Çok iyi! Çok az Fransız futbolsever
Burak Yılmaz'ı tanıyor ama o, Türkiye'de çok büyük bir yıldız. Ayrıca çok açık fikirli bir insan.
Burak Yılmaz'ın, takımdaki herkesi rahat hissettirebilecek bir yeteneği var. Transferim sonrası ( Galatasaray) hemen yanıma gelmişti.
Örneğin,
Türkiye'ye ilk gittiğim zaman bana bir ev aramam için bile yardım teklif etti. Başka bir zaman da yönetimle işlerimi mükemmel bir şekilde halletti.
İstanbul'daki evime kar dolayısıyla 4 gün geç gelmiştim. 2-3 hafta takımda kendime yer bulamadım ve yedek kulübesinde oturdum. Burak, yaşananları dinlemeye geldi yanıma ve ona anlattım. Sonrasında takıma geri dönebildim.
- Ne gibi özelliklere sahip?
O, gerçek bir savaşçı, beraber savaşılabilecek biri. Takım arkadaşları için her şeyi verir ve onunla beraber güvenle yürüyebilirsiniz.