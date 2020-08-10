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Haberler Galeri "Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi"

"'ın 'e transferi gerçekleşmedi"

Burak Yılmaz ile Galatasaray'da oynarken takım arkadaşı olan Chedjou, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini yorumlayan Chedjou, yıldız golcünün bilinmeyenlerini anlatırken birçok anısından da bahsetti.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 12:42
Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

ve 'un eski yıldızı olan ve ayrıca Lille'de de forma giyen Chedjou, Fransız basınına 'ı anlattı.

Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

Kendisine Burak ile ilgili sorulan soruları içtenlikle yanıtlayan yıldız savunmacı, milli golcümüzü öve öve bitiremedi.

İşte o açıklamalar;

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Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

- Burak Yılmaz ile ilk temasını nasıldı?

Çok iyi! Çok az Fransız futbolsever 'ı tanıyor ama o, 'de çok büyük bir yıldız. Ayrıca çok açık fikirli bir insan.

Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

'ın, takımdaki herkesi rahat hissettirebilecek bir yeteneği var. Transferim sonrası () hemen yanıma gelmişti.

Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

Örneğin, 'ye ilk gittiğim zaman bana bir ev aramam için bile yardım teklif etti. Başka bir zaman da yönetimle işlerimi mükemmel bir şekilde halletti.

Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

'daki evime kar dolayısıyla 4 gün geç gelmiştim. 2-3 hafta takımda kendime yer bulamadım ve yedek kulübesinde oturdum. Burak, yaşananları dinlemeye geldi yanıma ve ona anlattım. Sonrasında takıma geri dönebildim.

Burak Yılmaz'ın Arsenal'e transferi gerçekleşmedi

- Ne gibi özelliklere sahip?

O, gerçek bir savaşçı, beraber savaşılabilecek biri. Takım arkadaşları için her şeyi verir ve onunla beraber güvenle yürüyebilirsiniz.

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