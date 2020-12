"Oynadıkça özgüven duyuyoruz. Vakıfköy'de her zaman altın gibi çocuklar vardı. 11 oyuncu ile neredeyse Vakıfköy'den oynuyoruz. Şans geldiğinde genç oyuncular bunu her zaman iyi değerlendirmek ister. Oynamak çok önemli. Her şey oynamaktan geçiyor.