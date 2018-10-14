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, 'da tarih yazdı!

Uluslar Ligi'nde , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup ederek resmi maçlarda tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:19
Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

Uluslar Ligi'nde 'da tarih yazıldı! Uluslar Ligi D Grubu'nda oynanan maçta , deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Cebelitarık kalecisi Goldwin maç sonrası sevinç gözyaşları döktü.

Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

Resmi maçlarda bugüne kadar 22 maça çıkan ve 22 maçı da kaybeden , ilk puanını ilk galibiyetle birlikte aldı.

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Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

, bundan önce oynadığı 22 maçta kalesinde 107 gol görmüştü. Bu maç aynı zamanda takımın gol yemediği ilk karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

FIFA sıralamasında en düşük puana sahip takımlar arasında yer alan takım, maçıyla birlikte ilk puanını, ilk galibiyetini ve ilk gol yemediği maçı oynamış oldu.

Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

'a tarihi galibiyeti getiren tek gol, 50. dakikada penaltıdan 'dan geldi. Ermeni futbolcu Henrik Mkhitaryan maçın ardından utancından yüzünü kapattı.

Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

İŞTE TARİH YAZAN KADRO

Kyle Goldwin - Gibraltar United ( Ligi)

Cebelitarık, Ermenistan'da tarih yazdı!

Jack Sergeant - West Didsbury (İngiltere Amatör Ligi)

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