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'dan yeni kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , 100-94 kaybettikleri Miami Heat maçında 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist üretti.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 11:24
Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Miami Heat, deplasmanda ligin son sırasındaki 'ı 100-94 mağlup etti.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Karşılaşmada 39 dakika süre alan , Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

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Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

MILWAUKEE BUCKS, SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Charlotte Hornets'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

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