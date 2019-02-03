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  • Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

Celta'ya galibiyeti getiren 'nun büyük talihsizliği!

Celta Vigo'nun Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan , sakatlanarak 85. dakikada oyundan alındı.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 14:20
Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında milli oyuncu , Celta Vigo'nun sahasında Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta büyük bir talihsizlik yaşadı.

Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

İki hafta süren sakatlığı sona eren ve Sevilla maçında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Okay, yine sakatlık geçirdi.

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Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

Karşılaşmanın 73. dakikasında galibiyeti getiren golü atan Okay, 82. dakikada ise sakatlandı.

Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, 85. dakikada David Costas ile değiştirildi.

Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

'nun sakatlığıyla ilgili son durum, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

Öte yandan mücadelenin 48. dakikasında sarı kart gören Okay, cezalı duruma düştü.

Celta'ya galibiyeti getiren Okay Yokuşlu'nun büyük talihsizliği!

Ligdeki 5. sarı kartını gören , 9 Şubat'ta Getafe ile yapılacak maçta oynayamayacak.

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