UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid ile final için kozlarını paylaşıyor. Dün oynanan Manchester City - PSG maçında adını finale yazdıran taraf Manchester City olurken, bugünkü Chelsea Real Madrid maçının galibi finalde İngiliz ekibin rakibi olacak. Öte yandan ilk maçta 2-2'lik skorla berabere kalan 2 takımın final biletini alma mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "Chelsea Real Madrid maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Chelsea Real Madrid maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 detayları.