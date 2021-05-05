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Haberler Galeri Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler
Giriş Tarihi: 05.05.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 23:30

maçı canlı izle! canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

UEFA yarı final rövanş maçları kapsamında ekiplerinden , temsilcisi ile final için kozlarını paylaşıyor. Dün oynanan - maçında adını finale yazdıran taraf Manchester City olurken, bugünkü maçının galibi finalde İngiliz ekibin rakibi olacak. Öte yandan ilk maçta 2-2'lik skorla berabere kalan 2 takımın final biletini alma mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler " canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. linki ve maçın ilk 11 detayları.

Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

Futbol dünyasının devlerinin savaşına sahne olan UEFA 'nde son yarı final maçı bugün ile arasında oynanıyor. Önceki gün ile oynadığı karşılaşmayı kazanarak finalin ilk olan 'nin İstanbul'da kozlarını paylaşacağı takım bugün belli oluyor. Heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi seyretmek ve tarihi anlara tanık olmak isteyenler, " maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarla maçın canlı yayın kanalına erişmek istiyor.

Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

CHELSEA REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

UEFA yarı final rövanş maçı bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi canlı izle linki ve takımların sahaya sürdüğü ilk 11'ler şöyle;

CHELSEA XI: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

REAL MADRID XI: Courtois, Militao, Sergio Ramos, Nacho, Hazard, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Vini Jr., F. Mendy

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Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

CHELSEA REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FİNALİN İLK İSMİ MANCHESTER CITY

UEFA yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

UEFA yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran İngiliz ekibi, sahasında da rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 11'inci dakikada Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mahrez, attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0. 'de 69'uncu dakikada Angel Di Maria, Fernandinho'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Chelsea Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR

'nde 'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanan maçta belli olacak. 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında 'i konuk ediyor. Turu geçen taraf 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçında Manchester City'nin rakibi olacak.

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