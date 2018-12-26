Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri'nde yaşanan zemin sıkıntısının altından Sportif Direktör Damien Comolli çıktı! Sezonun ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor. Samandıra'da yaşanan zemin sıkıntısının altından yine o çıktı. İşte 'Artık bu kadar da olmaz' dedirten Fransız spor adamının son mahareti... EYLÜL AYINDA 'MÜKEMMEL' RAPORU Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti. Bu süreçte hibrit çim bakımını kulüp personeli yaparken, hibrit çimi yapan yabancı firma belirli periyotlarda Türkiye'ye gelerek denetleme yaptı. Firma yetkilileri son olarak Eylül ayında Türkiye'ye geldi ve 'Mükemmel bakılmış, çimlerin durumu harika' yönünde rapor verdi. Bu raporun ardından devreye Comolli girdi.