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sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

'nin Samandıra Tesisleri'nde yaşanan zemin sıkıntısının altından Sportif Direktör Damien çıktı!

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:56
Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Sezonun ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan 'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor.

Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Samandıra'da yaşanan zemin sıkıntısının altından yine o çıktı.

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Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

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Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

EYLÜL AYINDA 'MÜKEMMEL' RAPORU

Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti.

Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Bu süreçte hibrit çim bakımını kulüp personeli yaparken, hibrit çimi yapan yabancı firma belirli periyotlarda Türkiye'ye gelerek denetleme yaptı.

Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Firma yetkilileri son olarak Eylül ayında Türkiye'ye geldi ve "Mükemmel bakılmış, çimlerin durumu harika" yönünde rapor verdi.

Comolli sadece takımı değil, çimleri de yaktı!

Bu raporun ardından devreye girdi.

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