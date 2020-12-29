Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Awards tarafından 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi. Uzun yıllardır Lionel Messi ile her alanda çekişme içinde olan Juventus'un yıldızı, kazandığı ödülle geceye damga vururken, nişanlısı Georgina Rodriguez ise giydiği kırmız elbise ile dikkatleri çekti. Ronaldo ile uyumu gözlerden kaçmayan Rodriguez, gecenin en şık isimlerden biri olarak ön plana çıktı. Dubai'deki ödül törenine spor ve futbol dünyasının önde gelenleri de katıldı. İşte Ronaldo ve nisanlısı Georgina Rodriguez'in damga vurduğu geceden öne çıkan detaylar...