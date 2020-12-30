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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı kırmızı kıyafetiyle ödül törenine resmen damga vurdu! Ödülleri topladı...

'nun nişanlısı kırmızı kıyafetiyle ödül törenine resmen damga vurdu! Ödülleri topladı...

Dünya yıldızı , Globe Soccer Awards tarafından 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi. Uzun yıllardır ile her alanda çekişme içinde olan 'un yıldızı, kazandığı ödülle geceye damga vururken, nişanlısı ise giydiği kırmız elbise ile dikkatleri çekti. Ronaldo ile uyumu gözlerden kaçmayan Rodriguez, gecenin en şık isimlerden biri olarak ön plana çıktı. Dubai'deki ödül törenine spor ve futbol dünyasının önde gelenleri de katıldı. İşte Ronaldo ve nisanlısı Georgina Rodriguez'in damga vurduğu geceden öne çıkan detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:12
Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak gösterilen Ronaldo, ezeli rakibini geride bırakarak kariyeri adına çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards'ta 21. yüzyılın (2001-2020) en iyi futbolcusu seçilen Portekizli süper yıldız, geceye damga vuran isim oldu. 35 yaşındaki yıldızı bu önemli gecede yalnız bırakmayan nişanlısı de giydiği şık kırmızı elbiseyle dikkatleri çekti. Ronaldo'nun yanı sıra 2020'nin en iyi futbolcusu seçilen Robert Lewandowski ve Barcelona'nın başarılı yıldızı Gerard Pique de gecede boy gösteren isimler arasındaydı.

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Globe Soccer Awards töreni öncesinde yıldızlar ile birlikte onlara eşlik eden isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da düzenlenen gecede adeta şıklık yarışı vardı. Ödül törenine Ronaldo, kırmızı halıya ise nişanlısı damga vurdu.

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Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak 2020 yılının en iyi futbolcusu seçilen Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski de gecede yer aldı.

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Barcelona'nın başarılı yıldızı Pique, eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan da ödül törenine katılan isimlerdendi.

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo ödülleri topladı! Nişanlısı Georgina Rodiguez kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu...

Juri ve tüm dünyadan katılan taraftarların oylarıyla Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak 2020 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

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