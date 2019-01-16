Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.