Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Juventus, İtalya Süper Kupası final maçında Milan'ı 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Takımıyla ilk kupasını kazanan Portekizli yıldız maç sonrasında iddialı konuştu. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan İtalya Süper Kupa maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan karşılaştı. Juventus, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı. Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı. İşte müsabaka ve kupa seremonisinden objektiflere yansıyan kareler... Yıldız oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Zor bir maçtı. Bu şartlarda oynamak zor.' dedi ve şöyle devam etti: 'Niyetim 2019'a kupayla başlamaktı, Juve'yle ilk kupamı aldım ve çok mutluyum.'