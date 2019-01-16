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  • Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

, final maçında 'ı 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Takımıyla ilk kupasını kazanan Portekizli yıldız maç sonrasında iddialı konuştu.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 23:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 00:43
Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan İtalya Süper Kupa maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu ile kupa finalisti karşılaştı.

Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu 'nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

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Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Bu sonuçla , 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Bu sonuçla , 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

İşte müsabaka ve kupa seremonisinden objektiflere yansıyan kareler...

Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

Yıldız oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Bu şartlarda oynamak zor." dedi ve şöyle devam etti:

Cristiano Ronaldo ilk kupasını aldı, iddialı konuştu

"Niyetim 2019'a kupayla başlamaktı, Juve'yle ilk kupamı aldım ve çok mutluyum."

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