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Haberler Galeri Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Giriş Tarihi: 28.03.2022 01:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 01:16

Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada, sahasında Jamaika'yı 4-0 mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. Ev sahibi takımın ilk golünü Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin atarken Atiba Hutchinson ise maça sonradan dahil oldu.

Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada, Jamaika'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım Kanada, 3-0 kazanarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Kanada'nın galibiyet gollerini 13'te Cyle Larin, 44'de Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ve 88'de Adrian Mariappa kendi kalesine attı.

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Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Bu sonuçla Kanada, Kuzey Amerika'da eleme grubunu 28 puanla ABD ve Meksika'nın önünde lider tamamlamayı garantiledi ve 36 sonra Dünya Kupası bileti aldı.

Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

8 puanda kalan ve eleme grubunda 7. sırada yer alan Jamaika'nın ise Dünya Kupası hasreti sürdü.

Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Kanada'da Beşiktaş'ın yıldızlarından Cyle Larin, ülkesinin ilk golünü atarken 62'de yerini Lucas Cavallini'ye bıraktı.

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