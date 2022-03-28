Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada, Jamaika'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım Kanada, 3-0 kazanarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kanada'nın galibiyet gollerini 13'te Cyle Larin, 44'de Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ve 88'de Adrian Mariappa kendi kalesine attı. Bu sonuçla Kanada, Kuzey Amerika'da eleme grubunu 28 puanla ABD ve Meksika'nın önünde lider tamamlamayı garantiledi ve 36 sonra Dünya Kupası bileti aldı. 8 puanda kalan ve eleme grubunda 7. sırada yer alan Jamaika'nın ise Dünya Kupası hasreti sürdü. Kanada'da Beşiktaş'ın yıldızlarından Cyle Larin, ülkesinin ilk golünü atarken 62'de yerini Lucas Cavallini'ye bıraktı. 39 yaşındaki Atiba Hutchinson ise yedek başladığı maçta 62'de Doneil Henry'nin yerine oyuna girdi. Kanada'nın 26 yaşındaki golcüsü Cyle Larin, eleme maçlarında çıktığı 15 maçta 13 gol atarak ülkesinin başarısında büyük rol oynadı.