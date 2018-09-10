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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

'de, 7'si 28 yaş ve üstü 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu durum takımı gençleştirecek olan Comolli'nin işini kolaylaştıracak.

Giriş Tarihi: 10.09.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 11:03
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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

'de sezon sonu 9 futbolcunun (, Neustadter, İsmail, Aatıf, Volkan, Şener, Erten, Yiğit) sözleşmeleri sona eriyor.

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Bu oyunculardan 7'sinin 28 yaş ve üstü olması, takımı gençleştirmeyi hedefleyen sportif direktör 'nin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Sezon sonu özellikle 30 yaşın üstündeki birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Comolli'nin belirlediği transfer stratejisi doğrultusunda sarı lacivertlilerin bu sezon aldığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 24.

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Dokuz oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması, mali açıdan da 'yi rahatlatacak zira bu isimlere bir yılda toplam 13.5 milyon Euro ücret ödeniyor.

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Sarı lacivertliler bu parayı, hedeflerine daha uygun futbolcuların alımında kullanarak hem takımın yaş ortalamasını düşürecek hem de daha az ücret ödeyecek.

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

FENERBAHÇE'DE SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR
* Ücretler milyon Euro üzerinden

Aatıf Chahechouhe
Yaş: 32, Ücret: 1.4 milyon Euro

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'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor
Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Volkan Demirel
Yaş: 37 Ücret: 1.3

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