Damien Comolli'nin asıl mesaisi sezon sonunda başlıyor

Fenerbahçe'de, 7'si 28 yaş ve üstü 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu durum takımı gençleştirecek olan Comolli'nin işini kolaylaştıracak. Fenerbahçe'de sezon sonu 9 futbolcunun (Soldado, Neustadter, İsmail, Aatıf, Volkan, Şener, Erten, Yiğit) sözleşmeleri sona eriyor. Bu oyunculardan 7'sinin 28 yaş ve üstü olması, takımı gençleştirmeyi hedefleyen sportif direktör Damien Comolli'nin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Sezon sonu özellikle 30 yaşın üstündeki birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Comolli'nin belirlediği transfer stratejisi doğrultusunda sarı lacivertlilerin bu sezon aldığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 24. Dokuz oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması, mali açıdan da Fenerbahçe'yi rahatlatacak zira bu isimlere bir yılda toplam 13.5 milyon Euro ücret ödeniyor. Sarı lacivertliler bu parayı, hedeflerine daha uygun futbolcuların alımında kullanarak hem takımın yaş ortalamasını düşürecek hem de daha az ücret ödeyecek. FENERBAHÇE'DE SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR * Ücretler milyon Euro üzerinden Aatıf Chahechouhe Yaş: 32, Ücret: 1.4 milyon Euro Volkan Demirel Yaş: 37 Ücret: 1.3