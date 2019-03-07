Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! -

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , deplasmanında tarih yazdı.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 10:48
Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 yendiği Manchester United'ı rövanş mücadelesinde sahasında konuk etti.

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

İngiliz ekibi, 2. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

Ev sahibi ekip 12. dakikada Bernat ile 'ı cevap verdi maçta skor 1-1'e geldi.

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, 'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

İkinci yarıda da tempo düşmezken, , 90+1. dakikada VAR'ın da uyarısıyla penaltı kazandı.

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

90+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Rashford topu ağlara yollayarak, skoru 3-1'e getirdi

Devler Ligi'nde tarihe geçen maç! Paris Saint Germain - Manchester United

PSG'nin baskısına rağmen kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

BİZE ULAŞIN