Diafra Sakho: Fikret Orman'la görüştüm

"WEST HAM TEKLİF YAPINCA, KENDİMİ İNGİLTERE'DE BULDUM"
2009 yılının Haziran ayındaki ilk profesyonel kontratıyla birlikte hayatında hep istediği şeyi gerçekleştirdiğini kaydeden Senegalli yıldız, Avrupa'ya alışmasının ardından 2'nci Lig'de gol kralı da olduğunun altını çizerek, özellikle Metz formasıyla 3'üncü Lig'de başlayıp 1'inci Lig'e kadar yükselmelerini unutamadığını belirtti. İngiltere'ye geçiş sürecini de anlatan Sakho, "O zaman Fransa 2'nci Ligi'nin en iyi oyuncusuydum ve aynı zamanda 22 golle kulübün de en golcüsüydüm. Marsilya ve Lille gibi kulüpler beni istedi ama gerçekten teklif yapan tek bir takım vardı o da Borussia Mönchengladbach. Kulübüm benim için 5 milyon Euro istiyordu, onlar 3.5 milyon Euro veriyordu. Benim o anki hayalim Fransa'dan Almanya'ya gitmekti. Fakat West Ham United, 5 milyon Euro'luk teklif yaptı ve kendimi İngiltere'de buldum" ifadelerini kullandı.