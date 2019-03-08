Diafra Sakho: Fikret Orman'la görüştüm

"SLAVEN BILIÇ GERÇEK BİR ANTRENÖR"

Dimitri Payet ile yakın arkadaş olduklarını belirten Sakho, "Slaven Biliç de gerçek bir antrenör. Birçok kişi onunla tartıştığımızı düşünüyor ama Biliç ile bir problemim yok ve gelişimimde büyük bir katkısı oldu. Onunla ilgili hatırladığım şey bir antrenörden önce bir insan olması" dedi ve aynı zamanda şu an Fenerbahçe'de forma giyen Victor Moses ile de yakın olduklarını söyledi. Premier League'in en önemli farkının tamamen medya olduğunu kaydeden Senegalli yıldız, "Fransa, İngiltere ve Türkiye'de oynadım. Oyun seviyesi açısından çok fazla fark görmüyorum. Medyanın ve aynı zamanda taraftarın verdiği büyük bir güç var. Çünkü İngiltere'de statlar hep dolu. Medyanın İngiliz imajını çok iyi sattığını düşünüyorum. İşin içinde çok fazla para var. Büyük oyuncuları İngiltere'ye çeken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Mesela İngiltere'de saat 17.00'de başlayan maçların yayınlanması yasak. Bu şekilde insanları statlara gitmeye zorluyorlar" dedi.