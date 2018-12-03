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'dan derbiye damga vuran hareket

- derbisine 'nın ikinci yarıda Onyekuru'dan topu alırken yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket sonrası sosyal medya kullanıcılarının Vida paylaşımları olay oldu!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 12:18
Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket

Henry Onyekuru'nun topla birlikte ceza alanına gireceği sırada Hırvat savunmacı Domagoj Vida ince bir müdahale ile topu aldı.

Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket

Vida'nın bu hareketi sosyal medyada Efeler'in "Zeybek" oyununa benzetildi.

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Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket

Tecrübeli futbolcu maçtan sonra mutluluğunu oğlu David Vida ile birlikte paylaştı.

Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket

İşte sosyal medyadaki Vida paylaşımları...

Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket
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Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket
Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket
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