Domagoj Vida'dan derbiye damga vuran hareket

Beşiktaş - Galatasaray derbisine Domagoj Vida'nın ikinci yarıda Onyekuru'dan topu alırken yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket sonrası sosyal medya kullanıcılarının Vida paylaşımları olay oldu! Henry Onyekuru'nun topla birlikte ceza alanına gireceği sırada Hırvat savunmacı Domagoj Vida ince bir müdahale ile topu aldı. Vida'nın bu hareketi sosyal medyada Efeler'in 'Zeybek' oyununa benzetildi. Tecrübeli futbolcu maçtan sonra mutluluğunu oğlu David Vida ile birlikte paylaştı. İşte sosyal medyadaki Vida paylaşımları...