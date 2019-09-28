Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yıllarca unutulmayacak bir an yaşandı. 5 bin metre erkekler yarışında sakatlanan Jonathan Busby yarışı rakibi Braimi Suncar Dabo sayesinde tamamladı. Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yıllarca unutulmayacak bir an yaşandı. 5 bin metre erkekler yarışında sakatlanan Jonathan Busby yarışı rakibi Braimi Suncar Dabo sayesinde tamamladı. Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda Erkekler 5000 metre yarışı gerçekleşti. Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışı önde götürürken Arubalı rakibi Jonathan Busby'nin sakatlandığını gördü. Dabo şampiyonluktan, dereceden vazgeçip bacağından kötü şekilde sakatlanan Busby'nin koluna girdi. Rakibini finişe kadar taşıyan Braima Suncar Dabo, bu hareketiyle spor tarihine geçti. Finiş çizgisi geçilince ortaya çıkan manzara ise çok konuşuldu. Görüntüler spor dünyasında geniş yankı buldu.