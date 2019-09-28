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'nda spor tarihine geçen anlar

Doha'da düzenlenen 'nda yıllarca unutulmayacak bir an yaşandı. 5 bin metre erkekler yarışında sakatlanan Jonathan Busby yarışı rakibi Braimi Suncar Dabo sayesinde tamamladı.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:22
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Doha'da düzenlenen 'nda yıllarca unutulmayacak bir an yaşandı. 5 bin metre erkekler yarışında sakatlanan Jonathan Busby yarışı rakibi Braimi Suncar Dabo sayesinde tamamladı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda Erkekler 5000 metre yarışı gerçekleşti.

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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışı önde götürürken Arubalı rakibi Jonathan Busby'nin sakatlandığını gördü.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Dabo şampiyonluktan, dereceden vazgeçip bacağından kötü şekilde sakatlanan Busby'nin koluna girdi.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Rakibini finişe kadar taşıyan Braima Suncar Dabo, bu hareketiyle spor tarihine geçti.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Finiş çizgisi geçilince ortaya çıkan manzara ise çok konuşuldu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda spor tarihine geçen anlar

Görüntüler spor dünyasında geniş yankı buldu.

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