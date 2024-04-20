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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye'den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları
Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 16:04

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye'den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen 100 stadyumluk dev liste, futbolseverlerin ilgisini çekti. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listeye haberimizden göz atabilirsiniz. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu...

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

100. Kenilworth Road

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Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

99. The Float

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

98. Etihad Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

97. Henningsvaer Stadion

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