Giriş Tarihi: 16.04.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
20:56
Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...
Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri de tribündeki taraftarları... Maçtan saatler önce stadyumdaki yerlerini alan futbolseverler, hakemin ilk düdüğüyle birlikte oluşturdukları atmosferle takımlarına itici güç oluyorlar. İspanyol basını da dünyanın en sert atmosferine sahip stadyumunu seçmek için bir anket başlattı. 10 stadyum seçilirken, Süper Lig devinin stadı en çok oyu alan stadyum oldu. İşte o liste ve tüm detaylar...