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Haberler Galeri Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 20:56

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri de tribündeki taraftarları... Maçtan saatler önce stadyumdaki yerlerini alan futbolseverler, hakemin ilk düdüğüyle birlikte oluşturdukları atmosferle takımlarına itici güç oluyorlar. İspanyol basını da dünyanın en sert atmosferine sahip stadyumunu seçmek için bir anket başlattı. 10 stadyum seçilirken, Süper Lig devinin stadı en çok oyu alan stadyum oldu. İşte o liste ve tüm detaylar...

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri de tribündeki taraftarları... Maçtan saatler önce stadyumdaki yerlerini alan futbolseverler, hakemin ilk düdüğüyle birlikte oluşturdukları atmosferle takımlarına itici güç oluyorlar.

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

İspanyol basını da dünyanın en sert atmosferine sahip stadyumunu seçmek için bir anket başlattı. 10 stadyum seçilirken, Süper Lig devinin stadı en çok oyu alan stadyum oldu. İşte o liste ve tüm detaylar...

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Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu.

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor ve ankette en yüksek oyu da Türkiye'deki bu stadyum almış durumda...

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadı belli oldu! Süper Lig devi zirvede...

10- ALLIANZ ARENA

Bayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.

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