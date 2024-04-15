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Haberler Galeri Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralaması
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:47

Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralaması

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. Avrupa'nın en iyi takımlarının olduğu listeye 15. sıradan giren İstanbul devi damga vurdu. İşte dünyanın en iyi futbol kulüpleri...

Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması

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Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması

1-Manchester City - 401

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Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması

2-Real Madrid - 332

Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması

3- Internazionale Milano - 311

Dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladılar! Süper Lig devi ilk 15’te yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması

4- Bayer Leverkusen - 279

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