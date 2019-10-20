İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları! Türkiye'den bir isim de listeye girdi
İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları! Türkiye'den bir isim de listeye girdi
Bomba liste! Dünyanın en yakışıklı futbolcularını belirlediler ve aralarına Türkiye'den bir futbolcuyu da eklediler! İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi ilginç bir işe imza attı. İspanyol gazete dünyanın en yakışıklı futbolcularını listeledi. Listede kimileri sürpriz sayılabilecekken kimileri yıllardan beri yakışıklılık konusunda fazlasıyla bilinen yıldızlar. Peki bu 20 kişilik listede kimler var? Ünlü gazete Türkiye'de futbol hayatına devam eden ve hepimizin gayet iyi tanıdığı bir futbolcuyu da listeye eklemeyi ihmal etmedi. İşte o yıldızlar!
Giriş Tarihi: 20.10.2019
14:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
14:49
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