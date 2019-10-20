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  • İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları! 'den bir isim de listeye girdi

Bomba liste! Dünyanın en yakışıklı futbolcularını belirlediler ve aralarına 'den bir futbolcuyu da eklediler! 'nın dünyaca ünlü spor gazetesi ilginç bir işe imza attı. İspanyol gazete dünyanın en yakışıklı futbolcularını listeledi. Listede kimileri sürpriz sayılabilecekken kimileri yıllardan beri yakışıklılık konusunda fazlasıyla bilinen yıldızlar. Peki bu 20 kişilik listede kimler var? Ünlü gazete Türkiye'de hayatına devam eden ve hepimizin gayet iyi tanıdığı bir futbolcuyu da listeye eklemeyi ihmal etmedi. İşte o yıldızlar!

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:49
Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

İşte o listeye giren yakışıklı futbolcular! Bakın 'den aralarına seçilen kim oldu.

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Kevin Trapp

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Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

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Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Rurik Gislason

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

James Rodriguez

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu! Türkiye'den bir isim de listeye girdi

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