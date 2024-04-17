Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
15:23
Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde 4. maç oynanıyor. 3 maçı kazanan takımın kupa kaldıracağı seride 2-1 skorla Fenerbahçe önde. Sarı lacivertli takım bu maçı alması halinde şampiyon olacak. Voleybolseverler Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alacak. Burhan Felek'te oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki; Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...