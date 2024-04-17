Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

"UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşması nedeniyle; kulübümüz ve Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 4. maçının saati 18.00'e alınmıştır. Fenerbahçe Erkek Futbol Takımına ülkemizi temsil edeceği bu mücadelede başarılar dileriz." şeklinde açıklama yapan Eczacıbaşı Dynavit biletlerin satışa çıktığını da duyurdu.