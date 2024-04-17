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Haberler Galeri Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:23

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde 4. maç oynanıyor. 3 maçı kazanan takımın kupa kaldıracağı seride 2-1 skorla Fenerbahçe önde. Sarı lacivertli takım bu maçı alması halinde şampiyon olacak. Voleybolseverler Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alacak. Burhan Felek'te oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki; Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın hangi kanalda sorusu taraftarların gündeminde. İki takım arasında verilen final mücadelesinde Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte kupa sahibini bulacak. Durum 2-2'ye geldiği takdirde bir sonraki maça gidilecek. Peki; Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta?

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

ECZACIBAŞI DYNAVİT FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi Dördüncü Maçında Eczacıbaşı Dynavit ile bir kez daha karşılaşıyor.

2-1 Fenerbahçe'nin üstün olduğu seride 3 maçı alan kupanın sahibi olacak.

Heyecanlı mücadele 18 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonunda oynanacak.

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Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

"UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşması nedeniyle; kulübümüz ve Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 4. maçının saati 18.00'e alınmıştır. Fenerbahçe Erkek Futbol Takımına ülkemizi temsil edeceği bu mücadelede başarılar dileriz." şeklinde açıklama yapan Eczacıbaşı Dynavit biletlerin satışa çıktığını da duyurdu.

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

ECZACIBAŞI DYNAVİT FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde 4. maç!

FİNAL SERİSİ MAÇ TAKVİMİ

18 Nisan Perşembe:

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan Pazar:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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