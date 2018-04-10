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'da şampiyonluk coşkusu

Giriş Tarihi: 10.04.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 23:07
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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Voleybol finalinde Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan , kupasını kaldırdı.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Turuncu-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı rövanş karşılaşmasının ardından Burhan Felek Voleybol Salonu'nda madalya seremonisi gerçekleştirildi.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Sezonu CEV Kupası şampiyonu olarak tamamlayan takımı oyuncuları ile teknik heyetine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu takarken, şampiyonluk kupasını ise CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim etti.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Organizasyonu ikinci tamamlayan Minchanka takımının madalyalarını ise CEV Kupa Komisyonu Sekreteri Natalie Konstanska taktı.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Öte yandan organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) olarak, 'dan Tijana Boskovic seçildi.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR

oyuncuları ve teknik heyeti, elde edilen başarıyı coşkuyla kutladı.

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'da şampiyonluk coşkusu
Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Müsabakada 2-0 öne geçmesiyle şampiyonluğu garantileyen turuncu-beyazlı ekibin oyuncuları, maçın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.

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