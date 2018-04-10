Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk coşkusu

Sezonu CEV Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncuları ile teknik heyetine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu takarken, şampiyonluk kupasını ise CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim etti.