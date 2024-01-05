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Haberler Galeri Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 00:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 00:16

Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

Kariyerine efsanesi olduğu Sevilla'da devam eden İspanyol futbolcu Sergio Ramos, İspanya LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao maçının sonunda adeta çılgına döndü. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Sevilla, kötü geçen sezonda taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından röportaj verdiği sırada bir taraftarla tartışan Sergio Ramos da gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve dünyanın en iyi savunmacılarından birisi olarak nitelendirilen Sergio Ramos, sezon başında Türk takımlarıyla da anılmıştı.

Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

İspanyol efsane, Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın sezon başında uzun süreler radarında kaldı.

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Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

Beşiktaş'ın kapısından dönen dünya yıldızı, futbol dünyasında var olmasını sağlayan eski kulübü Sevilla'ya gitmeyi tercih etti.

Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

Bu sezon tarihinin en kötü süreçlerinden birini yaşayan Sevilla, İspanya LaLiga'da 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…

LaLiga'nın 19. haftasında oynanan karşılaşmada Athletic Bilbao ile karşılaşan Sevilla, mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

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