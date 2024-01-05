Giriş Tarihi: 05.01.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
00:16
Efsane futbolcu Sergio Ramos çılgına döndü! Taraftarla yaşadığı kavga geceye damga vurdu…
Kariyerine efsanesi olduğu Sevilla'da devam eden İspanyol futbolcu Sergio Ramos, İspanya LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao maçının sonunda adeta çılgına döndü. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Sevilla, kötü geçen sezonda taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından röportaj verdiği sırada bir taraftarla tartışan Sergio Ramos da gecenin en çok konuşulan ismi oldu.