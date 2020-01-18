Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yolunda! "Beni alın"

Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen golcü oyuncu Emanuel Adebayor'un, Beşiktaş'la görüştüğü iddia edimişti. Transfer için 300 bin Euro'su bulunun Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ısrarla yeni bir golcü istiyor. Öte yandan golcü oyuncunun menajeri, Adebayor'u Beşiktaş'a önermiş durumda. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü "Düşük rakama oynarım" dedi... Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 07:07
Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın

Forvet bölgesinde 'ın yanına bir golcü daha almak isteyen 'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Harcama limitleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u gündemine aldı.

Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın

'la sözleşmesini fesheden 'un 'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, 'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın

PARA SORUN DEĞİL
Teknik direktör 'ya daha önce 'de beraber çalışan Adebayor'un, "'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.

Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın

'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.

Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın

'nın da bu transferi onaylaması durumunda , ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

Emmanuel Adebayor Beşiktaş yolunda! Beni alın
BİZE ULAŞIN