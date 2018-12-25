Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel açıklaması

"ONLARSIZ BU LİG, BU HEYECAN OLMAZ"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ağabey-kardeş gibi olduklarını ifade eden Emre, şunları kaydetti:

"Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de bunda pay sahibi olmak istiyorum sezon sonuna kadar. Daha sonra Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım. Şu anki durumundan, konumundan da her Fenerbahçeli gibi ben de rahatsızım, ne kadar profesyonel futbolcu olursam olayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bunlar ülkemizin futbolda en büyük dinamikleri. Onlarsız bu lig, onlarsız bu heyecan olmaz. Fenerbahçe'nin bu durumu, dediğim gibi başta bütün Fenerbahçe taraftarını, camiasını rahatsız ettiği gibi bir Fenerbahçeli olarak beni de rahatsız ediyor. Ben işim olarak baktığımda da tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır."