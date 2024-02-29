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Haberler Galeri Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var
Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:26

Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

100 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödenen 50 futbolculuk listenin zirvesinde ne Ronaldo ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten. İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

100 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödenen 50 futbolculuk listenin zirvesinde ne Ronaldo ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten. İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

50- ALEXIS SANCHEZ - 106.6 Milyon Euro

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Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

49- LEONARDO BONUCCI - 107 Milyon Euro

Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

48- MATHEUS NUNES - 107.9 Milyon Euro

Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var

47- MIRALEM PJANIC - 110.5 Milyon Euro

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