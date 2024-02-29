Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
14:26
Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var
100 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödenen 50 futbolculuk listenin zirvesinde ne Ronaldo ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten. İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...