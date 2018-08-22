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En çok kazanan kadın sporcular belli oldu

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi , 18,1 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

Hamileliği nedeniyle 14 ay kortlardan uzak kalan ve müsabakalardan 62 bin dolar elde edebilen 36 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18,1 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Danimarkalı tenisçi , 13 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, ABD'li tenisçi ise 11,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Sekizini tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

Giriş Tarihi: 22.08.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 13:10
  • 1
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu



Tenis
18,1 milyon Dolar

  • 2
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu


Tenis
13 milyon Dolar

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  • 3
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu


Tenis
11,2 milyon Dolar

  • 4
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu

Garbine Muguruza
Tenis
11 milyon Dolar

  • 5
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu

Maria Sharapova
Tenis
10,5 milyon Dolar

  • 6
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu

Venus Williams
Tenis
10,2 milyon Dolar

  • 7
  • 10
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu
En çok kazanan kadın sporcular belli oldu

PV Sindhu
Badminton
8,5 milyon Dolar

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