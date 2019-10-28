Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'la karşılaştı. Ligde istediği futbolu oynayamayan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu. Umut Nayır'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Ancak son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da ise kriz sürüyor. Sarı kırmızılı takımın süper yıldızı Falcao, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Real Madrid maçından sonra bu karşılaşmada da forma giymedi. SABAH Spor'un tecrübeli yazarlarından Erman Toroğlu hem maçı hem de Falcao'yla ilgili son dakika bilgisini köşesine taşıdı. İşte Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...