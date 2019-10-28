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  • Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

, - derbisini yorumladı, için şok bir iddiayı açıkladı!

'in 9. haftasında sahasında 'la karşılaştı. Ligde istediği futbolu oynayamayan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu. Umut Nayır'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Ancak son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen 'da ise kriz sürüyor. Sarı kırmızılı takımın süper yıldızı , Gençlerbirliği, Sivasspor ve Real Madrid maçından sonra bu karşılaşmada da forma giymedi. SABAH Spor'un tecrübeli yazarlarından hem maçı hem de Falcao'yla ilgili son dakika bilgisini köşesine taşıdı. İşte Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:58
Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

'in 9. haftasında sahasında 'la karşılaştı. Ligde istediği futbolu oynayamayan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu. Umut Nayır'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Ancak son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen 'da ise kriz sürüyor. Sarı kırmızılı takımın süper yıldızı Falcao, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Real Madrid maçından sonra bu karşılaşmada da forma giymedi. SABAH Spor'un tecrübeli yazarlarından Erman Toroğlu hem maçı hem de Falcao'yla ilgili son dakika bilgisini köşesine taşıdı. İşte Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

Fatih Terim için 'Şanslı teknik direktör' deriz, 'Öyle veya böyle maçı kazanır' deriz. Allah ona son 6 günde iki tane büyük şans verdi.

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Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

Birisi Zidane'ın teknik direktörlüğündeki Real Madrid, diğeri Abdullah Avcı teknik direktörlüğündeki maçı.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

Hadi birinden faydalanamadın, diğerinden faydalan! Peki, Karadenizlilerin söylediği gibi "Sonunda ne oldi?"

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

Çok net şu oldu; Fatih Terim hem Zidane'ı hem de Avcı'yı istifadan kurtardı. Ve kendisini bundan sonraki maçlarda onların yerine koydu.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

, daha doğrusu Fatih Terim; 'Ocak ayında birilerini gönderip birilerini alacağım' diyor. Hangi parayla kimi göndereceksin?

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı, Falcao için şok bir iddiayı açıkladı!

'ın geçen sezonun 2. yarısı dahil ve bu sezon oynadığı kaç maçı var! Büyüteçle bakarsanız, belki 2 tane cılız görüntüye rastlayabilirsiniz. Bunun hesabını verecek şahıslar da Terim ile başkan Cengiz'dir.

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