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  • Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 09:58
Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın 46'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

SABAH'ın usta kalemi Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Beşiktaş, arabayı bir türlü 4. ve 5. vitese alamıyor. 2 veya 3'te gidiyor. Hani rakip takım katı defans yapsa, seni sinirlendirse, pislik yapsa hak veririm.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Ancak rakip Göztepe'de bütün takım olduğu gibi top oynamak istiyor, iyi de oynuyor. Fakat Beşiktaş iyi oynayamıyor.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Siyah-beyazlılar, Burak'a derinlemesine top atarak oynamaya kalktı ama başarılı olamadı.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Golü kenardan gittiklerinde buldular. Quaresma'nın ortasında Göztepe savunması yerini alamadı. Burak da boş kalınca çok güzel bir kafa vuruşu yaptı.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

Peki başka ne yaptı Beşiktaş? Sadece koştular. Maçın neticesi adaletli mi? Hayır. Göztepe bu mücadelesi ve oyunuyla bu sahadan en az bir puanla çıkmalıydı.

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