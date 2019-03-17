Erman Toroğlu: Beşiktaş’ın işi bundan sonra çok zor

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın 46'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Beşiktaş, arabayı bir türlü 4. ve 5. vitese alamıyor. 2 veya 3'te gidiyor. Hani rakip takım katı defans yapsa, seni sinirlendirse, pislik yapsa hak veririm. Ancak rakip Göztepe'de bütün takım olduğu gibi top oynamak istiyor, iyi de oynuyor. Fakat Beşiktaş iyi oynayamıyor. Siyah-beyazlılar, Burak'a derinlemesine top atarak oynamaya kalktı ama başarılı olamadı. Golü kenardan gittiklerinde buldular. Quaresma'nın ortasında Göztepe savunması yerini alamadı. Burak da boş kalınca çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Peki başka ne yaptı Beşiktaş? Sadece koştular. Maçın neticesi adaletli mi? Hayır. Göztepe bu mücadelesi ve oyunuyla bu sahadan en az bir puanla çıkmalıydı.