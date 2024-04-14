Erman Toroğlu açıkladı! "Santos yönetimi de yakacaktı! Hasan Arat, 'Musrati sakat mı?' diye sormuş ve..."

ALİ GÜLTİKEN - UMUT IŞIĞI SEMİH

Çok hücum oyuncusuyla maça başlamak güzel bir tercih. Büyük takım genlerinde olan bir şey. Bu tercihi yaparken oyuncuları da etkili hale getirebilecek oyun tercihini de yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar yetenekli oyuncuları kaleye yakın hale getirmek daha değerli hale geliyor. Oyunun ilk yarısında Beşiktaş geçmiş maçlara oranla daha ön tarafa çıkarak, rakibine baskı yaparak oynamaya çalıştı.