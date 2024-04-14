Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
09:45
Erman Toroğlu açıkladı! "Santos yönetimi de yakacaktı! Hasan Arat, 'Musrati sakat mı?' diye sormuş ve..."
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlı yönetim, maçın sonlarında taraftarların istifaya davet ettiği Fernando Santos'un görevine son verdiğini açıkladı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Beşiktaş'ta yaşanan bu son dakika gelişmesini ve ortaya konan kötü futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Erman Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kulüp doktoru arasında geçen Al-Musrati konuşmasını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...