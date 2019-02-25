Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Galatasaray'ın son dakikada gelen galibiyetiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Tuhaf bir lig maçı oynandı. Sarı-kırmızılılar, yeşilli takıma göre daha fazla hücum ediyor gözüktü ama rakip defansı açmak için yapması gerekeni yapamadı. Peki Akhisar oyunu çirkinleştirecek, vakit geçirecek bir şey yaptı mı? Hayır. Ya hakem? Hakem için şunu söyleriz: Saha ve seyirci avantajı deriz ya hani hakem buçuklu pozisyonların hepsini sarı-kırmızılıların lehine çaldı. Galatasaray, hücum eder gözüküyor ama rakibin oynadığı şekle göre istenileni yapamıyor. Niye? Akhisar, ceza alanı önünde bir huni yapmış. Galatasaray ise topu çizgilerine açmadan, aut çizgilerine inmeden hep göbekten girmek istiyor. Zaten rakibin istediği bu. Seni huninin içine sokuyor, orada boğuyor.