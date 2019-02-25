Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Daha neler göreceğiz, neler!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 09:54
Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında , evinde 'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti.

Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

SABAH'ın usta kalemi , 'ın son dakikada gelen galibiyetiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

Tuhaf bir lig maçı oynandı. Sarı-kırmızılılar, yeşilli takıma göre daha fazla hücum ediyor gözüktü ama rakip defansı açmak için yapması gerekeni yapamadı.

Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

Peki Akhisar oyunu çirkinleştirecek, vakit geçirecek bir şey yaptı mı? Hayır.

Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

Ya hakem? Hakem için şunu söyleriz: Saha ve seyirci avantajı deriz ya hani hakem buçuklu pozisyonların hepsini sarı-kırmızılıların lehine çaldı.

Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

, hücum eder gözüküyor ama rakibin oynadığı şekle göre istenileni yapamıyor. Niye?

Erman Toroğlu: Daha neler göreceğiz, neler!

Akhisar, ceza alanı önünde bir huni yapmış. ise topu çizgilerine açmadan, aut çizgilerine inmeden hep göbekten girmek istiyor. Zaten rakibin istediği bu. Seni huninin içine sokuyor, orada boğuyor.

BİZE ULAŞIN