Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... 90 dakikanın geneline bakıldığında F.Bahçe maçı hak etti. İkili mücadeleleri kazandılar, 60-70 dakika iyi pres yaptılar ve bu presi yaparken çok adamla yaptılar. Böyle olunca da Beşiktaş kafayı kaldıramadı. Peki kaldıramadı da bunda teknik direktör farkı var mıydı? Vardı... Birisi orta sahayı koşan, pres yapan adamlardan kurdu. Diğeri pres yapmayan, topla iyi oynayamayan adamlardan kurdu. Abdullah Avcı, Ljajic'i ve N'Koudou'yu oyuna alana kadar zaten maçı kaybetmişti. Maça N'Koudou ve Ljajic ile başlaması gerekirdi. Dün akşam Beşiktaşlı bazı futbolcular çalıştılar ama takımın beyni yoktu. Kümesteki tavuklar gibi sağa sola koşuşturdular. Buna mukabil Fenerbahçe planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem futbol oynadı hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük sağladı.