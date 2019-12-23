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  • Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

- derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında , sahasında 'ı 3-1 yendi. SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:16
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasında , yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı 'ı 3-1 mağlup etti.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - derbisiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

90 dakikanın geneline bakıldığında F.Bahçe maçı hak etti. İkili mücadeleleri kazandılar, 60-70 dakika iyi pres yaptılar ve bu presi yaparken çok adamla yaptılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Böyle olunca da kafayı kaldıramadı. Peki kaldıramadı da bunda teknik direktör farkı var mıydı? Vardı... Birisi orta sahayı koşan, pres yapan adamlardan kurdu. Diğeri pres yapmayan, topla iyi oynayamayan adamlardan kurdu.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Abdullah Avcı, Ljajic'i ve N'Koudou'yu oyuna alana kadar zaten maçı kaybetmişti. Maça N'Koudou ve Ljajic ile başlaması gerekirdi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Dün akşam Beşiktaşlı bazı futbolcular çalıştılar ama takımın beyni yoktu. Kümesteki tavuklar gibi sağa sola koşuşturdular.
Kontrolsüz oynadılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Buna mukabil planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem futbol oynadı hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, 'a üstünlük sağladı.

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