Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Evet, berabere kaldık. Büyük avantaj sağladık. Ama ey Şenol Güneş, kulüp takımında Burak'a sahip çıkabilirsin ama senin Milli Takım'da Burak'a bu tarz ve bu şekilde 90 dakika tahammül ederek benim sinirimi bozmaya hakkın yok.