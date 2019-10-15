Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Fransa - Türkiye maçını kaleme aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Fransa - Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Evet, berabere kaldık. Büyük avantaj sağladık. Ama ey Şenol Güneş, kulüp takımında Burak'a sahip çıkabilirsin ama senin Milli Takım'da Burak'a bu tarz ve bu şekilde 90 dakika tahammül ederek benim sinirimi bozmaya hakkın yok. Bizim takımda dün gece ne yazık ki futbolcular üzerindeki yük eşit dağılmadı. Bir tarafta Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan'a bakıyorum, diğer tarafta Ozan ile Burak'a bakıyorum. Ayıptır arkadaşlar! Ama maç berabere bitince şimdi herkes bırakın tenkit etmeyi, hepsi başarılı oldu diyeceklerdir. Ama hatayı söylemezsen devamında başarı gelmez. Takımın en iyi adamı kalecimiz Mert Günok... Bu neyi gösteriyor? Fransa bizden iyi oynadı.