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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:45
Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Evet, berabere kaldık. Büyük avantaj sağladık. Ama ey Şenol Güneş, kulüp takımında Burak'a sahip çıkabilirsin ama senin Milli Takım'da Burak'a bu tarz ve bu şekilde 90 dakika tahammül ederek benim sinirimi bozmaya hakkın yok.

Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Bizim takımda dün gece ne yazık ki futbolcular üzerindeki yük eşit dağılmadı.

Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Bir tarafta Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan'a bakıyorum, diğer tarafta Ozan ile Burak'a bakıyorum. Ayıptır arkadaşlar!

Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Ama maç berabere bitince şimdi herkes bırakın tenkit etmeyi, hepsi başarılı oldu diyeceklerdir. Ama hatayı söylemezsen devamında başarı gelmez.

Erman Toroğlu Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Takımın en iyi adamı kalecimiz Mert Günok... Bu neyi gösteriyor? bizden iyi oynadı.

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