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: İzlediğim en iyi ’dı

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 09:59
Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ile arasında oynanan ve siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi.

Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

SABAH'ın usta kalemi , tarihi derbi için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

O kadar çok yazacak şey var ki, ancak bir kısmını yazabiliriz. Biz kestirmeden gidelim.

Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

İlk yarı rezalet, çok kötü, iğrenç bir F.Bahçe. Hangi açıdan? Kötü oynayabilirsin ama böyle mücadele etmeye hakkın yok. Hele ki senin durumun malum.

Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

, bu devrede ne yapılacak, onu yapıyor. Bu kadar rahat bir 3-0'ı uzun yıllar hiçbir şekilde görmemiştir Beşiktaşlılar. Sahada vazifesini yapmayan yok, sarı-lacivertlilerde ise vazifesini yapan yok.

Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

Önemli bir şey var. O da ne mi? Gökhan Gönül 1 gol attırıyor, penaltıdan; 1 de gol atıyor.. Ne yapıyor? Adam gibi hareket ediyor. Sevinmiyor eski kulübüne karşı, saygılı!..

Erman Toroğlu: İzlediğim en iyi Bülent Yıldırım’dı

Aklıma Tolgay Arslan geliyor. Biri siyah, biri beyaz. Yediğin tabağa tükürmeyeceksin!

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