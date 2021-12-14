Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor Pereira..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu ve ligde 4 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miha Zajc atarken Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini ise Joao Figueiredo (2) ve penaltıdan Maxim kaydetti.