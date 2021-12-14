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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor Pereira..."
Giriş Tarihi: 14.12.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 01:27

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor Pereira..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu ve ligde 4 maç sonra kaybetti. Maç sonrası A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Mesut Özil’in olduğu yerde Vitor Pereira...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu ve ligde 4 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miha Zajc atarken Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini ise Joao Figueiredo (2) ve penaltıdan Maxim kaydetti.

Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Mesut Özil’in olduğu yerde Vitor Pereira...

Bu sonuçla ligde 4 maç sonra mağlup olan Fenerbahçe 27 puanda kaldı. Bu sezon evinde oynadığı 8 maçı da Gaziantep FK ise 21 puana yükseldi.

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Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Mesut Özil’in olduğu yerde Vitor Pereira...

EROL BULUT FENERBAHÇE'YE YENİLMİYOR!

Ayrıca Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'nın başında Fenerbahçe'ye maç kaybetmedi.

Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Mesut Özil’in olduğu yerde Vitor Pereira...

A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, maç sonrası Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Mesut Özil’in olduğu yerde Vitor Pereira...

Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Mesut Özil'in olduğu yerde..."

Erman Toroğlu "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, Pereira yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz." dedi.

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