Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor Pereira..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu ve ligde 4 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miha Zajc atarken Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini ise Joao Figueiredo (2) ve penaltıdan Maxim kaydetti. Bu sonuçla ligde 4 maç sonra mağlup olan Fenerbahçe 27 puanda kaldı. Bu sezon evinde oynadığı 8 maçı da Gaziantep FK ise 21 puana yükseldi. EROL BULUT FENERBAHÇE'YE YENİLMİYOR! Ayrıca Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'nın başında Fenerbahçe'ye maç kaybetmedi. A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, maç sonrası Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! 'Mesut Özil'in olduğu yerde...' Erman Toroğlu 'Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, Pereira yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz.' dedi. SÜPER LİG PERFORMANSI Vitor Pereira bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı. AVRUPA LİGİ PERFORMANSI 53 yaşındaki Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak grubu 3. bitirdi ve Konferans Ligi'ne kalmıştı. Vitor Pereira'nın maç sonu açıklamaları ise şöyle: 'Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık.' 'Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik.' 'Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım.' 'Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor.' İSTİFA SORUSUNA YANIT! Fenerbahçeli teknik adam, istifa düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya, 'Bu, burada gazetecilerle konuşulacak konu değil.' yanıtını verdi.