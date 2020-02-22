Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sivasspor - Alanyaspor maçına Mert Hakan Yandaş ile Erol Bulut'un tartışması damga vurdu. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, attığı golün ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önüne giderek sevinmişti. Yandaş'ın gol sevincine benzer hareketi, Erol Bulut Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinde kullanmıştı. Bu hareketin üzerine koridorda gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
10:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
11:18
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