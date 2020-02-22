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  • Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

'tan 'a tepkisi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sivasspor - Alanyaspor maçına Mert Hakan Yandaş ile Erol Bulut'un tartışması damga vurdu. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, attığı golün ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önüne giderek sevinmişti. Yandaş'ın gol sevincine benzer hareketi, Erol Bulut Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinde kullanmıştı. Bu hareketin üzerine koridorda gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:18
Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

- maçında soyunma odasına giderken tünelde yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

'un 'u 1-0 mağlup ettiği maça 'ın önünde yaptığı gol sevinci damga vurmuştu.

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Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

Teknik Direktörü 'un ile oynanan kupa maçında 'in karşısında yaptığı sevinç hareketinin aynısını Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'un önünde yapmış ve gündem olmuştu.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

, 25 yaşındaki futbolcunun bu hareketine sinirlenirken devre arasında da tansiyon yükseldi.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre ve arasındaki gerilim soyunma odası tünelinde zirve yaptı.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

, iki takım da soyunma odasına girerken 'a döndü ve ''Sen Fatih Terim'i çok mu seviyorsun?'' diye bağırdı.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a Fatih Terim tepkisi!

Genç futbolcu, bunun üzerine 'a döndü ve ''Evet'' yanıtını verdi.

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