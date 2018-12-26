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  • Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

yazdı, onay verdi! İşte 'nin transfer listesi...

Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada bitirerek sportif açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşayan 'de devre arası için kollar sıvandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 15:50
Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

'de ile 'ın gerçekleştirdiği zirvede transfer konuşuldu. İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.

Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Öte yandan, Başkan 'un 'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.

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Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Görüşme sonrası 'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı.

Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Peki, 'de ve 'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor? İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...

Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

DIEGO LAINEZ

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Lainez'in peşinde olan bu transfere geleceğe yatırım olarak da bakıyor. Meksika elkibi Club America'da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgilenen sarı-lacivertliler, transfer için Hollanda devi Ajax'la çekişiyor.

Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

GABIGOL

'Gabigol' lakabıyla tanınan Gabriel Barbosa'nın Santos'taki kiralık sözleşmesi bitti, Inter'e dönüyor. Bu sezon Brezilya Ligi'nde 18 gol atan 22 yaşındaki solak forvet, sezon sonuna kadar 'ye kiralanabilir.

Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

TOLGAY ARSLAN

Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Tolgay, 'de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlı kulüple pazarlık masasına oturulacak.

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