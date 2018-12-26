Ersun Yanal yazdı, Ali Koç onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada bitirerek sportif açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de devre arası için kollar sıvandı. Fenerbahçe'de Ali Koç ile Ersun Yanal'ın gerçekleştirdiği zirvede transfer konuşuldu. İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü. Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi. Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı. Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor? İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri... DIEGO LAINEZ 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Lainez'in peşinde olan Fenerbahçe bu transfere geleceğe yatırım olarak da bakıyor. Meksika elkibi Club America'da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgilenen sarı-lacivertliler, transfer için Hollanda devi Ajax'la çekişiyor. GABIGOL 'Gabigol' lakabıyla tanınan Gabriel Barbosa'nın Santos'taki kiralık sözleşmesi bitti, Inter'e dönüyor. Bu sezon Brezilya Ligi'nde 18 gol atan 22 yaşındaki solak forvet, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanabilir. TOLGAY ARSLAN Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Tolgay, Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlı kulüple pazarlık masasına oturulacak.