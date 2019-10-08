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Ersun Yanal'dan 'nin yıldızına kesik!

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan ve 'de teknik direktör Ersun Yanal rotasyon kararı aldı. Yanal savunma ve orta sahada değişikliklere gidecek. İşte Yanal'ın Denizlispor maçında sahaya süreceği kadro...

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Giriş Tarihi: 08.10.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 15:45
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan buna karşın takip eden 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan 'de teknik direktör Ersun Yanal, gidişatı değiştirmek amacıyla rotasyon kararı aldı.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!
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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Yanal, milli aranın ardından oynanacak Yukatel Denizlispor maçında savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Ersun Yanal, stoper bölgesinde Zanka'nın yanına yeni transfer Adil Rami veya Serdar Aziz'i monte edecek.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Deneyimli çalıştırıcının bu kararı Jailson'un stoper mevkiinde yaptığı kritik hatalar sebebiyle aldığı belirtildi.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Yanal'ın, savunmadan hücumu çabuk ve etkili başlatması nedeniyle stoperde şans verdiği Brezilyalı futbolcunun asıl pozisyonu olan ön liberoya çekileceği vurgulandı.

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