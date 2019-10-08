Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan buna karşın takip eden 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, gidişatı değiştirmek amacıyla rotasyon kararı aldı.