Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kesik!

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan ve Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal rotasyon kararı aldı. Yanal savunma ve orta sahada değişikliklere gidecek. İşte Yanal'ın Denizlispor maçında sahaya süreceği kadro... Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan buna karşın takip eden 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, gidişatı değiştirmek amacıyla rotasyon kararı aldı. Yanal, milli aranın ardından oynanacak Yukatel Denizlispor maçında savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek. Ersun Yanal, stoper bölgesinde Zanka'nın yanına yeni transfer Adil Rami veya Serdar Aziz'i monte edecek. Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı Jailson'un stoper mevkiinde yaptığı kritik hatalar sebebiyle aldığı belirtildi. Yanal'ın, savunmadan hücumu çabuk ve etkili başlatması nedeniyle stoperde şans verdiği Brezilyalı futbolcunun asıl pozisyonu olan ön liberoya çekileceği vurgulandı.