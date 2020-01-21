Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezon sonunda hem ligde hem de Türkiye Kupası'da mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef galip gelip tur atlamak. Kayseri'de oynanan 0-0'lık maçın rövanşında taraftarı önünde sahne alacak olan Fenerbahçe'de Vedat Muriç kırmızı kart cezalısı. Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalan Kosovalı golcü cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Zorlu karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın sahaya çıkaracağı 11 merak ediliyordu. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında oynanacack olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...