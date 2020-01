Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 deviren Fenerbahçe'de gündem Ziraat Türkiye Kupası. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için mutlak galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 0-0 berabere bitmesinde uzatma dakikaları oynanacak, gollü her beraberlikte ise Kayserispor tur atlayan taraf olacak.