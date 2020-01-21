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  • Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

'dan flaş karar! 'nin 11'i netleşti...

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezon sonunda hem ligde hem de Türkiye Kupası'da mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef galip gelip tur atlamak. Kayseri'de oynanan 0-0'lık maçın rövanşında taraftarı önünde sahne alacak olan Fenerbahçe'de Vedat Muriç kırmızı kart cezalısı. Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalan Kosovalı golcü cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Zorlu karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın sahaya çıkaracağı 11 merak ediliyordu. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında oynanacack olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 09:55
Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

'in 18'inci haftasında deplasmanda FK'yı Kruse ve 'in golleriyle 2-0 deviren 'de gündem . Son 16 turu ilk maçında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için mutlak galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 0-0 berabere bitmesinde uzatma dakikaları oynanacak, gollü her beraberlikte ise Kayserispor tur atlayan taraf olacak.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

Zorlu karşılaşma öncesi 'nin eksikleri dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan ile Victo Moses bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de en dikkat çeken eksik ise . FK maçında gördüğü nedeniyle Muriç, maçında forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

ile arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Ümit ÖzTürk'ün yöneteceği karşılaşma ATV ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

ERSUN YANAL'IN 11'İ NETLEŞTİ

'de teknik direktö 'ın sahaya süreceği 11'de büyük ölçüde netleşti. Kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesi beklenen tecrübeli teknik direktörün, FK maçında 90 dakika sahada kalan Emre Belözlu ve Luiz Gustavo'yu yedek soyundurması bekleniyor.

İŞTE FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

HARUN TEKİN

Ersun Yanal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i netleşti...

ISLA

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