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  • Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

Süper Lig'in son iki haftasında Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, bu iki maçtan toplam 1 puan çıkartabildi. Bu sonuçların ardından ligde 6. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, bugün kritik bir maça çıkacak. Başkentte Ankaragücü'nün konuğu olacak olan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynadıkları haftada hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi flaş kararlar aldı. Alanyaspor maçı 11'ine göre 4 farklı değişikliğe gidecek olan Yanal, bir yandan da bu kararıyla takımı 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisine hazırlıyor. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri, eksik futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 11:10
Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

'in 22. haftasında , deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Ligde son iki haftada ve maçlarından toplam 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de hedef karşılaşmadan mutlak 3 puan ile ayrılmak.

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe mücadelesi bugün saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok olacak.

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Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

FENERBAHÇE'DE HEDEF ZİRVE!

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in Beşiktaş'a puan kaybetmemesi nedeniyle zirveden uzaklaşmamak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kanarya, - Sivasspor mücadelesinin de oynanacağı hafta hata yapmak istemiyor.

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

Fenerbahçe, bu maçı kazanarak derbi haftasına moralli girmek ve karşısında da sahadan galip ayrılarak nispeten rahat bir fikstürün ardından zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

FORM DURUMLARI

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi.

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise geride kalan 21 haftada topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Fenerbahçe'nin gollerini Zanka ve Vedat Muriqi kaydederken Ankaragücü adına tek golü Dever Orgill kaydetmişti.

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