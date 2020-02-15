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Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

Ersun Yanal'dan ilk 11'de 4 değişiklik! Ankaragücü karşısında...

Süper Lig'in son iki haftasında Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, bu iki maçtan toplam 1 puan çıkartabildi. Bu sonuçların ardından ligde 6. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, bugün kritik bir maça çıkacak. Başkentte Ankaragücü'nün konuğu olacak olan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynadıkları haftada hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi flaş kararlar aldı. Alanyaspor maçı 11'ine göre 4 farklı değişikliğe gidecek olan Yanal, bir yandan da bu kararıyla takımı 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisine hazırlıyor. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri, eksik futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





