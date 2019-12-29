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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





