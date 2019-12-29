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  • Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Ersun Yanal'dan son dakika kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:16
Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor.

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son maçı kazanan Rizespor (3-0), Süper Lig tarihinde rakibini iç sahada ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Rizespor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisinde gol atan Fenerbahçe (6G 1B 1M), bu süreçte tek yenilgisini rakip fileleri havalandıramadığı karşılaşmada aldı (0-3).

Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Rizespor, tek yenilgisini son karşılaşmada Kasımpaşa'dan aldı (0-3).

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