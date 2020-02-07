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Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligin ikinci yarısında gösterdikleri performansla izleyenlerin beğenisini kazanan iki takımın mücadelesi nefes kesecek. Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor karşısında oynanan güzel oyunu sürdürüp, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçın rövanşını almak. Konuk ekip ise yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek ve kupadaki Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi de yenip zirve yarışına ortak olmak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirlerken, son haftalarda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Tolga Ciğerci için de kararını verdi. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...