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  • Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

'dan kararı! maçında...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligin ikinci yarısında gösterdikleri performansla izleyenlerin beğenisini kazanan iki takımın mücadelesi nefes kesecek. Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor karşısında oynanan güzel oyunu sürdürüp, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçın rövanşını almak. Konuk ekip ise yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek ve kupadaki Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi de yenip zirve yarışına ortak olmak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirlerken, son haftalarda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Tolga Ciğerci için de kararını verdi. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:07
Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

'in ikinci yarısına hızlı bir şekilde giriş yapan , FK ve galibiyetlerinin ardından ile karşılaştı.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

'dan eli boş dönen 'de, oynanan oyun yine de taraftarı ve camiayı memnun etti. Bu karşılaşmanın ardından kupada yılın flaş takımı Kırklarelispor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak moral tazeledi.

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Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

Kanarya'da gözler 'in 21. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, sahasında ligin formda takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek. ekibi, ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalarken son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 'ı 2-0 ile geçti.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi 'ın ilk 11 tercihi merak ediliyordu. Trabzonspor maçında oynanan futbol, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken kaçan goller ise tartışma yarattı.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

Fenerbahçe'de kanatlarda forma giymeye başlayan , kaçırdığı gollerle saç baş yoldurtuyor. Gösterdiği mücadele ve dirençle 'ın vazgeçilmezleri arasına giren Tolga, Trabzonspor maçında yüzde yüzlük gol fırsatını değerlendiremedi.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

Şans bulduğu bütün maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı çekmeyen , müsait pozisyonları gole çevirememesiyle taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak , Alanyaspor karşısında da Tolga'dan vazgeçmeyecek.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı! Alanyaspor maçında...

TRABZONSPOR MAÇI 11'İ SAHADA OLACAK!

Fenerbahçe'de , ligin ikinci yarısında itibaren sahaya sürdüğü 11'i bozmayacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

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