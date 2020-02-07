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Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Ligde oynanan ilk iki maç olan Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden 2'şer golle geçen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adnı çeyrek finale yazdırmasının ardından Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı. Bu karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde oynanan oyun taraftarı memnun ederken, futbolcular İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kırklarelispor engeli 3 golle geçildi. Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kupa maçları dahil yalnızca Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe'de, Yanal'ın savunmada vazgeçemediği isimden flaş bir ayrılık açıklaması geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...