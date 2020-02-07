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'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Ligde oynanan ilk iki maç olan Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden 2'şer golle geçen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adnı çeyrek finale yazdırmasının ardından Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı. Bu karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde oynanan oyun taraftarı memnun ederken, futbolcular İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kırklarelispor engeli 3 golle geçildi. Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kupa maçları dahil yalnızca Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe'de, Yanal'ın savunmada vazgeçemediği isimden flaş bir ayrılık açıklaması geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:02
Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan 'de iki kupa hedefi sürüyor. FK ve karşısında iyi futbolla 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, kupada engelini aşıp adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Daha sonra ligde karşısına çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine rağmen performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. 'a dönüşte taraftarların yoğun desteği ile karşılanan Kanarya, daha sonra ilk maçında Kırklarelispor'un rakibi oldu.

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Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Yoğun yağış altında oynanan ve 'nin büyük bir rotasyonla çıktığı karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Devre arasının ardından lig ve kupa olmak üzere toplam 5 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarından 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Savunmada form durumu ve sakatlıklar nedeniyle farklı mevkilerden oyuncu oynatmak zorunda olan , defans kurgusunu oluşturmuş durumda. Sağ kanat oynayan Dirar'ı sol bekte değerlendiren Yanal, orta saha pozisyonunda oynayan Jailson'u da stoperde 'in partneri olarak değerlendirdi.

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Bu iki futbolcunun verdiği katkı ve çalışma azmi nedeniyle mutlu olan , sağ bekte de Isla'dan vazgeçmedi. Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Isla, ikinci yarının gelmesi ile birlikte formunu yakaladı.

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

TRANSFER İTİRAFI!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'dan bir de itirafı geldi. Adı sezon başından beri Arjantin devi ile anılan Isla, bu transferi doğruladı.

Ersun Yanal'ın gözdesinden ayrılık itirafı!

Yaklaşık 2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, Şili basınından CDF kanalına konuştu.

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