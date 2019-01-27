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kapılarını açıyor

, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla taraftarlara "merhaba" diyecek.

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 11:39
Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak.

Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

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Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, 'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

Eryaman Stadı kapılarını açıyor

ALLİANZ ARENA'YI ANDIRIYOR

Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran 'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.

Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.

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