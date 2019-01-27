Eryaman Stadı kapılarını açıyor

Eryaman Stadı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla taraftarlara 'merhaba' diyecek. Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak. ALLİANZ ARENA'YI ANDIRIYOR Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak. Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.