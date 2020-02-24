Eski yıldızdan olay sözler! "Fenerbahçe kalitesiz takım"

"FENERBAHÇE KAZANSA BİLE..."

"Bu akşam Ersun hocayla vedalaşılırsa şaşırmam. Benim bünyemde bunun anlaşılabilir tarafı var. Çuvaldızı kendine batırman lazım. Bu kadro Ersun hocayla değil başka bir hocayla daha başka oynar fikrine katılmıyorum. Kimse Fenerbahçe'nin büyüklüğüne dil uzatmıyor. Benim gördüğüm bu kadro şampiyon yapacak bir kadro değil. Fenerbahçe kazansaydı bile sezonun kalanında şampiyon olacak diyebilir miydik? Bu kadro bir tık daha yukarıdan oynayabilir, nasıl, sadece oyuncu tercihleriyle. Mehmet Ekici girdi iş yaptı mı? O zaman başlarsın Ekici'yle."