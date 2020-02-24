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Galeri Eski yıldızdan olay sözler! "Fenerbahçe kalitesiz takım"
Eski yıldızdan olay sözler! "
Fenerbahçe kalitesiz takım"
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar maç sonunda 3-1'lik skorla kazanan taraf olurken 21 yıllık tarihi seri de sona ermiş oldu. Karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, verdikleri kararlarla gündem oldular. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tümer Metin, dev derbiyi yorumlarken sarı-lacivertlilerle ilgili şok sözler söyledi. İşte birbirinden çarpıcı o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020
11:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
11:12
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"GALATASARAY BEN KAZANIRIM DEDİ" "Galip gelebilirsiniz ama oyunu kazanmak kolay birşey değil. Galatasaray bence kadrolarla beraber maçı kazanacak kadroyla sahada olup başlama düdüğüyle beraber ben burada kazanırım deyip kazandılar. Pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Onyekuru'nun 5 tane yüzde 100 kaçırdığı gol var"
"FUTBOLCU OYNAYACAK!" "Günümüzde futbol başka şekilde değerlendirilmeye başlandı. Koşu mesafesi, antrenman tempolarıydı bunları geç. Futbolun temeli oy-na-ya-cak-sın. Başka türlü sonuca gidemiyorsun. Senin anlattıkların, bütün dünyadaki takımların temel prensipleri haline geldi. Ligin 12-13 haftasında Fatih hoca Ocak ayını işaret etti. Galatasaray'ın da kalite eksikleri vardı. Kaliteniz varsa bir oyun bulursunuz. Özellikle kaliteli ayaklara çok inanırım. Ersun hocanın Fenerbahçe'de son şampiyonluğunda ağızlarda bıraktığı tat Moussa Sow'u kanatlarda oynatarak hücum oyuncularına defans yaptırarak ağızlarda tat bıraktı. Onyekuru oyunun her alanında vardı."
"FATİH HOCA ÇALIŞMIŞ" "Kimse kusura bakmasın, hoca farkını gördük. Çok net. Florya'da derse iyi çalışılmış. Olur olmaz ama derse çalışılmış. Fatih hoca kafada oynamış oyunu. Haftalardır o savunma göbeğinden arkaya top sarkıtırım demiş. Seri, Ömer Bayram bunları atar demiş. Maçın 100 dakikalık bölümünde 40 tane attılar."
" KALİTELİ TAKIM DEĞİL" FENERBAHÇE "Kalite farkını gördük mü? Fenerbahçe hep dış etkenlerden dem vurdu. Kimse kusura bakmasın, Fenerbahçe kaliteli bir takım değil. Ersun hocanın tabii ki dünya kadar eksiği var. Hocanın tercihleri, Tolgay Arslan'la başlıyorsunuz, sezon başından beri hiç başvurmamışsınız. Elindeki en iyi 11'i çıkarırsın, elindeki tüm argümanları görürsün. Tolgay'la başlıyorsun, 60 dakika sabrediyorsun."
"FATİH HOCA HER ŞEYİ PLANLAMIŞ" "Plan farkı vardı. Fatih hoca öne geçerse neler yapacağını planlamış. Daha penaltı atılıcak, Ahmet Çalık'ı oyuna sokmaya çalışıyor. Çalışılmış olduğu kesin. Teknik direktör marifeti önemli bir şeydir."
" KAZANSA BİLE..." FENERBAHÇE "Bu akşam Ersun hocayla vedalaşılırsa şaşırmam. Benim bünyemde bunun anlaşılabilir tarafı var. Çuvaldızı kendine batırman lazım. Bu kadro Ersun hocayla değil başka bir hocayla daha başka oynar fikrine katılmıyorum. Kimse büyüklüğüne dil uzatmıyor. Benim gördüğüm bu kadro şampiyon yapacak bir kadro değil. Fenerbahçe'nin kazansaydı bile sezonun kalanında şampiyon olacak diyebilir miydik? Bu kadro bir tık daha yukarıdan oynayabilir, nasıl, sadece oyuncu tercihleriyle. Fenerbahçe Mehmet Ekici girdi iş yaptı mı? O zaman başlarsın Ekici'yle."
"HAKEM ART NİYETLİ OLSA PENALTIYI ÇALMAZ" "Bugün yeşil çimin üzerine basan kaliteniz yetmedi, planınız yetmedi. Galatasaray A'dan Z'ye sizden katbekat daha üstündü bu kadar basit. Bu kadar art niyetli olsa Halil Umut Meler penaltıyı çalmaz. Ozan'ın verdiği röportajda 1 tane doğru şey var. Futbol adına konuşulacak bir şey yok diyor. Ne yaptınız ya bugün?"