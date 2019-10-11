Türkiye'nin en iyi haber sitesi

elemelerinde tarihi fark!

Elemelerinde 7. haftanın ilk gününde 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. Finallere katılmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İşte alınan sonuçlar ve maçlardan detaylar...

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:47
EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

Sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti.

BİZE ULAŞIN