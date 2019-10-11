EURO 2020 elemelerinde tarihi fark!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 7. haftanın ilk gününde 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. Finallere katılmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İşte alınan sonuçlar ve maçlardan detaylar... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı. EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı. I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu. C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı. Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti.