EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! İngiliz holiganlar engelli çocuğu kaçırıp...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde İtalya ile İngiltere Wembley'de karşı karşıya gelmişti. Normal süresi ve uzatma dilimi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışlarında 3-2 kazanan İtalya, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Ancak final günü yaşanan kaos, adeta kupanın önüne geçmişti. Aylar sonra yayınlanan bir raporda final günü yaşanan holiganizmin boyutları ortaya çıktı. Bazı İngiliz holiganların stada girmek için engelli bir çocuğu kaçırdığı, alkol ve uyuşturucunun etkisindeki insanların ortalığı nasıl yağmaladığı raporun detaylarında yer aldı.