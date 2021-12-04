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Haberler Galeri EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! İngiliz holiganlar engelli çocuğu kaçırıp...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:05

EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! İngiliz holiganlar engelli çocuğu kaçırıp...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde İtalya ile İngiltere Wembley'de karşı karşıya gelmişti. Normal süresi ve uzatma dilimi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışlarında 3-2 kazanan İtalya, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Ancak final günü yaşanan kaos, adeta kupanın önüne geçmişti. Aylar sonra yayınlanan bir raporda final günü yaşanan holiganizmin boyutları ortaya çıktı. Bazı İngiliz holiganların stada girmek için engelli bir çocuğu kaçırdığı, alkol ve uyuşturucunun etkisindeki insanların ortalığı nasıl yağmaladığı raporun detaylarında yer aldı.

EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! Engelli çocuğu kaçırıp...

Futbol dünyasının kalbi geçen yaz EURO 2020 heyecanı ile attı. Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı dev turnuvada İtalya ile İngiltere final müsabakasında karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finale ev sahipliği yapan İngiltere, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Uzatma diliminde de gol olmayınca penaltı atışlarına geçilmişti. İtalya, penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak kupaya uzanan taraf olmuştu.

EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! Engelli çocuğu kaçırıp...

Turnuvanın en unutulmaz günlerinden biri final maçından hemen önce yaşanmıştı. İngilizler bu günü ise, "Ulusal Utanç" olarak tanımlıyor. Bu tanımın sebebi ise aylar sonra açıklanan bir raporda gün yüzüne çıktı.

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EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! Engelli çocuğu kaçırıp...

İngiliz hükümeti tarafından hazırlatılan raporda adeta kan donduran gerçekler yer aldı. Raporda; İngiltere Futbol Federasyonu, Metropolitan Polisini ve yerel makamların büyük hatalara imza attığı ifade edildi.

EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! Engelli çocuğu kaçırıp...

Raporun ana fikrinde, "Bunun milli stadımızda ve 55 yıldır en büyük futbol maçımız olan günde olması milli bir utanç kaynağıdır." ifadelerine yer verildi.

EURO 2020 finali sonrası şok gerçek ortaya çıktı! Engelli çocuğu kaçırıp...

11 Temmuz'daki finalden saatler önce alkol alan taraftarlar stadın çevresini doldurdu ve birçok aşırılığa sebep oldu.

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